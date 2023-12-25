Мін'юст подав позов про стягнення в дохід держави понад 1,8 млрд грн "Роял Пей"

Міністерство юстиції України в понеділок подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції у вигляді стягнення в дохід держави активів ТОВ "Роял Пей" у вигляді цінних паперів і грошових коштів на загальну суму понад 1,8 млрд грн, повідомила директор департаменту санкційної політики Інна Богатих у фейсбуці.

"Дякую всім державним і недержавним органам, установам та організаціям, які надавали інформацію для формування доказової бази. Окрема подяка Державному бюро розслідувань!" - зазначила вона.

Богатих нагадала, що на розгляді ВАКС є позови Мін'юсту про застосування санкції стягнення до Олександра Бабакова, Михайла Воєводіна, Євгена Гінера та групи "ВС Енерджі", де серед активів "Прем'єр Палас" й інші готелі, частки в "Дніпроспецсталі" і Криворізькому залізорудному комбінаті, а також Едуарда Худайнатова щодо частки в українських компаніях, які володіють мережею заправок і забезпечують їхню логістику.

За її словами, два інші великі позови - проти батька і сина Лук'яненків і групи ГМС із частками в Сумському "Насосенергомаші" та інших компаніях, рухомим і нерухомим майном, а також так званій групі Сальдо (Леонтьєв, Каленов, Семенчев, Черевко).

"До речі, це наш перший колективний позов - стягуємо рухоме і нерухоме майно колаборантів", - уточнила представниця Мін'юсту щодо "групи Сальдо".

"До кінця року плануємо - як мінімум - ще один позов подати до суду й 2024 рік хочемо розпочати з вагомої справи! Тому - не переключайте - якщо від нас якийсь час немає новин, це означає одне - ми готуємо резонансний позов!" - наголосила Богатих.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 12 січня своїм указом увів у дію санкції щодо ТОВ "Роял Пей Юроп" (SIA Royal Pay Europe) (Латвія, м. Рига). Згідно з інформацією на сайті Royal Pay, це бренд, який об'єднує групу компаній, що надають широкий спектр послуг у сфері електронної комерції, зокрема послуги з оброблення електронних платежів; ефективні комплаєнс системи та оптимізацію фінансових рішень.

"Zn.ua" на початку жовтня минулого року опублікувало закритий документ НБУ банкам, у якому регулятор повідомив про отримання від правоохоронних органів інформації щодо здійснення ними заходів із розслідування фактів виведення безготівкових активів за межі України з метою маскування джерел походження грошових коштів і майна, вчинення фінансових операцій із резидентами РФ.

"За зазначеною інформацією керівник і кінцевий бенефіціарний власник SIA Royal Pay Europe (Латвія) Кондратенко Сергій є громадянином держави, яка вчинила збройну агресію проти України, а подвійне громадянство і компанію з реєстрацією в Латвії використовує для обходу міжнародних санкцій і фінансування держави, що вчинила збройну агресію проти України, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом від незаконної організації грального бізнесу на території України і РФ", - зазначав Нацбанк.

Наприкінці червня цього року ДБР повідомило про арешт і передачу в управління АРМА 1,9 млрд грн із рахунків "Роял Пей Юроп", яка, за інформацією правоохоронців, пов'язана з російським букмекером 1XBET. Передача відбулася за результатами розслідування ДБР фактів заволодіння грошовими коштами, виділеними іноземними банками одній з українських комерційних банківських установ на загальну суму понад EUR30 млн, уточнювало відомство.

"Фактичним бенефіціарним власником компанії є громадянин країни-агресора, пов'язаний із російським букмекером 1XBET. Проти нього також запроваджено санкції згідно з рішенням РНБО...", - зазначило ДБР.