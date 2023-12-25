Події

13:54 25.12.2023

УІК занепокоєний тим, що держава не може профінансувати витрати видавців за програмами інституту

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УІК занепокоєний тим, що держава не може профінансувати витрати видавців за програмами інституту

Український інститут книги (УІК) стурбований тим, що держава не може профінансувати витрати видавців за програмами інституту.

"Державна установа "Український інститут книги" висловлює своє занепокоєння щодо ситуації, яка склалася з оплатою проєктів, виконаних українськими та іноземними учасниками за програмами інституту, реалізованими у 2023 році за КПКВК 3801560 "Забезпечення діяльності Українського інституту книги, підтримка книговидавничої справи та популяризація української літератури у світі", - ідеться у зверненні УІК до міністра фінансів та голови Державної казначейської служби.

Зазначається, що загальна сума заборгованості за програмами інституту становить 44 млн 935 тис 482 грн, зокрема: мистецький конкурс культурно-мистецьких проєктів, спрямованих на випуск книжкової продукції за встановленими тематичними пріоритетами (131 договір, заборгованість на суму 33 млн 131 тис 915 грн.); мистецький конкурс культурно-мистецьких проєктів на організацію та проведення заходів із просування читання (п’ять договорів, заборгованість на суму 1 млн 790 тис. 415 грн.); програма підтримки перекладів 2023 (55 договорів, заборгованість на суму 10 млн 13 тис. 150 грн).

"Звертаємо увагу на те, що в межах програми підтримки перекладів Translate Ukraine кошти не отримали іноземні видавці, які вклали в кожен проєкт власні кошти. Це ставить під сумнів подальшу співпрацю Українського інституту книги з ними. Після розголосу нам буде іще складніше знайти тих, кого цікавить видання українських книжок за кордоном у наступних роках. До того ж, переклади з української все ще не мають достатнього попиту в різних країнах, а відсутність оплати вже зреалізованих проєктів лише ускладнить позицію української книги в світі", - нарікають в УІК.

У відомстві наголосили, що, незважаючи на повномасштабне вторгнення, українські та іноземні учасники відгукнулися й підтримали проєкти, покликані розвивати українську культуру та книговидання зокрема. "Нам дуже прикро, що держава не може відшкодувати витрати, таким чином ще дужче погіршуючи ситуацію, в якій опинилася українська книговидавнича сфера. Сподіваємося на швидке та результативне рішення", - йдеться в повідомленні.

Теги: #фінансування #видавці #уік

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