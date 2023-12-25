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13:50 25.12.2023

Рада чекає від Кабміну законопроєкту про мобілізацію - Арахамія

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Рада чекає від Кабміну законопроєкту про мобілізацію - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сподівається, що Кабінет Міністрів найближчим часом завершить роботу над законопроєктом про мобілізацію і зареєструє його у Верховній Раді.

"Сьогодні уряд мав би внести (на розгляд Верховної Ради - ІФ-У) законопроєкт про мобілізацію, над яким він працює на прохання військових. Сподіваюся, колеги з Кабінету Міністрів найближчим часом закінчать свою частину роботи", - написав Арахамія в телеграмі в понеділок.

Він зазначив, що відсутність законопроєкту породжує невизначеність і велику кількість фейків про блокпости, про "Дію" тощо.

Арахамія нагадав, що військове командування заявило про необхідність мобілізувати 500 тис. осіб, і президент вимагає комплексного підходу до проходження служби у Збройних силах.

"Просто набрати нових людей і не вирішити проблеми тих, хто служить зараз, - не вихід", - вважає Арахамія.

Він зазначив, що алгоритм роботи над законопроєктом залишився колишнім.

"Уряд розробляє правила... Парламент очікує готовий документ, який можна буде обговорювати на комітеті", - наголосив голова фракції. 

Теги: #мобілізація #законопроєкт

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