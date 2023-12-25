Події

09:31 25.12.2023

Окупанти обстріляли Середина-Буду та шість прикордонних сіл, без жертв - ОК "Північ"

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Окупанти обстріляли Середина-Буду та шість прикордонних сіл, без жертв - ОК "Північ"

Російські окупанти обстріляли місто Середина-Буда і села Ромашкове та Сорокине Шосткинського району Сумської області, також під обстріл потрапили село Козаче Конотопського району Сумської області, села Карповичі, Блешня та Леонівка Новгород-Сіверського району Чернігівської області.

"Інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксована", - повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці у понеділок уранці.

Загалом за добу нараховано вісім обстрілів (55 вибухів) із різних видів озброєння.

"Чернігівська область. Семенівська громада: Карповичі - 15 приходів, ймовірно міномет 120 мм. Блешня – 2 обстріли: 13 приходів, ймовірно міномет 120 мм. Леонівка - 2 приходи, ймовірно міномет 120 мм. Сумська область. Конотопський район: Козаче – 2 приходи, ймовірно міномет 120 мм. Шосткинський район: Середина-Буда - 12 приходів, ймовірно міномет 82 мм. Ромашкове - 4 приходи, ймовірно РСЗВ. Сорокине - 7 приходів, ймовірно РСЗВ", - ідеться у зведенні.

Усі населені пункти розташовані поблизу державного кордону з РФ.

Теги: #північ #обстріли

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