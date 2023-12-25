Полтавщині виділили 8 млн грн на компенсацію за зруйноване житло, виплати сім'ям загиблих військових і допомогу на лікування

Матеріальну допомогу з обласного бюджету на суму понад 8 млн грн отримають 777 жителів Полтавської області, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

"Зокрема 50 родинам полеглих захисників спрямують допомогу на майже 2,5 млн грн. 120 воїнам, які отримали поранення, виплатять від 5 до 20 тис. грн залежно від ступеня тяжкості захворювання на 1,4 млн грн", - написав Пронін у телеграмі у понеділок.

Також, за його словами, у грудні майже 32 тис. грн з обласного бюджету отримають і три сім'ї з Миргорода, житлові будинки яких були пошкоджені внаслідок ворожої атаки. Люди, чиє житло було зруйноване ворожим безпілотним літальним апаратом у Миргородському районі, також незабаром отримають компенсацію, повідомив голова обладміністрації.

"На комісії позитивно розглянули заяви мешканців області про допомогу на лікування, зокрема й онкозахворювань, для 228 дорослих і семи дітей. Серед звернень і документи 23 переселенців", - додав Пронін.