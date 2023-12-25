Росіяни 12 разів за день обстріляли прикордоння Сумської області

Російські загарбники протягом неділі здійснили 12 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області, повідомляє пресслужба Сумської ОДА.

"Протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 68 вибухів. Обстрілів зазнали Хотинська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Путивльська, Есманська, Середина-Будська громади", - йдеться в повідомленні.

Хотинська: ворог бив зі ствольної артилерії (п'ять вибухів). Середина-Будська: з території РФ здійснено мінометні обстріли (13 вибухів) та обстріл із РСЗВ (11 вибухів). Білопільська громада: зафіксовано обстріли зі ствольної артилерії (11 вибухів). Миропільська громада: три міни скинули росіяни на територію громади. Есманська: з території РФ по околицях здійснено обстріл із АГС (14 вибухів). Путивльська: був мінометний обстріл (два вибухи). Юнацька: ворог гатив із мінометів (п'ять вибухів) і РСЗВ (чотири вибухи).