У Херсонській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкт інфраструктури та житлові будинки

У Херсонській громаді в одному із старостинських округів зафіксовано попадання в інфраструктурний об'єкт, зруйновано приватні будинки, повідомив начальник Херсонської ДВА Роман Мрочко.

"Ворог не припиняє обстрілу Херсонської міської територіальної громади! Під вогнем знову знаходився один із старостинських округів. Окупаційні війська потрапили в інфраструктурний об'єкт та приватні будинки", - написав Мрочко.

За його словами, вирішується питання про евакуацію постраждалих жителів, які залишилися без житла.