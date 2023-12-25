Події

01:15 25.12.2023

У Херсонській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкт інфраструктури та житлові будинки

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У Херсонській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкт інфраструктури та житлові будинки

У Херсонській громаді в одному із старостинських округів зафіксовано попадання в інфраструктурний об'єкт, зруйновано приватні будинки, повідомив начальник Херсонської ДВА Роман Мрочко.

"Ворог не припиняє обстрілу Херсонської міської територіальної громади! Під вогнем знову знаходився один із старостинських округів. Окупаційні війська потрапили в інфраструктурний об'єкт та приватні будинки", - написав Мрочко.

За його словами, вирішується питання про евакуацію постраждалих жителів, які залишилися без житла. 

Теги: #україна #інфраструктура #обстріли #херсонська_область

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