Росіяни авіабомбами обстріляли Нью-Йорк, поранено трьох цивільних осіб

Російські окупаційні війська в неділю обстріляли Нью-Йорк (Донецька область) авіаційними бомбами, унаслідок чого поранені троє цивільних осіб, повідомив Офіс генерального прокурора України.

"Двоє цивільних отримали тілесні ушкодження внаслідок атаки ворога в смт Нью-Йорк Торецької міської громади. Потерпілі - чоловік 68 років та його 64-річна дружина перебували на подвір'ї, коли поруч із ними сталося влучання засобу ураження", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що постраждалі змогли дійти до сусідів, які викликали на місце події "швидку". У постраждалих діагностовано осколкові поранення.

Також 24 грудня російська армія обстріляла селище Очеретине Покровського району. Під час обстрілу приватного сектору поранення стегна та мінно-вибухову травму дістав 62-річний чоловік, який рухався автомобілем однією з вулиць.

За попередніми даними прокуратури, проти мирних людей окупанти застосували керовані авіаційні бомби. Також вибухами пошкоджено та зруйновано житлові будинки, паркани та господарські споруди.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України", - зазначили у відомстві.