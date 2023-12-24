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17:28 24.12.2023

Шмигаль: Нехай Різдво сповнить нас силою і натхненням на добрі і відважні вчинки заради ближніх та всієї України

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Шмигаль: Нехай Різдво сповнить нас силою і натхненням на добрі і відважні вчинки заради ближніх та всієї України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль привітав співвітчизників із різдвяними святами та відзначив єдність українського народу.

"Завдяки нашим воїнам українці зустрічають різдвяні свята в Україні. У вільній, незалежній, незламній Україні. І хай де ми цього вечора — на передовій або в тилу, вдома або тимчасово ні, з друзями або з побратимами, за родинним столом чи на нічній зміні — ми разом", - написав Шмигаль у телеграмі.

Він висловив побажання, щоб "кожен відчув добро і тепло незламної єдності українського народу. Нехай Різдво Христове сповнить усіх нас силою і натхненням на добрі й відважні вчинки заради ближніх та всієї України", - побажав глава уряду.

 

Теги: #різдво #шмигаль

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