У Херсонській області чоловік підірвався на ворожій міні, його госпіталізували - ОВА

У с. Бобровий Кут Бериславського району Херсонської області чоловік підірвався на ворожій протипіхотній міні, постраждалого госпіталізували з травматичною ампутацією правої ноги, повідомляє обласна військова адміністрація.

"На ворожій міні підірвався чоловік. У селі Бобровий Кут 33-річний рибалка натрапив на протипіхотну міну. Унаслідок підриву йому травматично ампутовано праву нижню кінцівку. Пораненого госпіталізували", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в неділю.