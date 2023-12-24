Події

15:12 24.12.2023

У Херсонській області чоловік підірвався на ворожій міні, його госпіталізували - ОВА

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У с. Бобровий Кут Бериславського району Херсонської області чоловік підірвався на ворожій протипіхотній міні, постраждалого госпіталізували з травматичною ампутацією правої ноги, повідомляє обласна військова адміністрація.

"На ворожій міні підірвався чоловік. У селі Бобровий Кут 33-річний рибалка натрапив на протипіхотну міну. Унаслідок підриву йому травматично ампутовано праву нижню кінцівку. Пораненого госпіталізували", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в неділю.

 

Теги: #населення #міни #херсонська_область

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