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13:30 24.12.2023

У Кременчуці у квартирі вибухнула граната, постраждав чоловік - поліція

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У Кременчуці у квартирі вибухнула граната, постраждав чоловік - поліція

Увечері в суботу в квартирі багатоповерхового будинку в м. Кременчук Полтавської області вибухнула граната, в результаті постраждали житель квартири, його госпіталізували, повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

"Вибух стався ввечері 23 грудня близько 22:50 у квартирі багатоповерхового будинку в мікрорайоні Молодіжний... Повідомлення про вибух надійшло до Кременчуцького районного управління поліції від місцевих жителів. На огляд до лікарні з місця події госпіталізовано мешканця квартири, 1968 року народження. Під час проведення першочергових слідчих дій встановлено, що в приміщенні вибухнув боєприпас. На момент вибуху у квартирі ще перебувала місцева жителька. На щастя, вона не постраждала", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті поліції в неділю.

Згідно з однією з версій слідчих, граната могла вибухнути через необережне поводження. Начальник Кременчуцького районного управління поліції Олександр Холондович повідомляє, що було проведено першочергові слідчі дії. Правоохоронці вилучили уламки боєприпасу, які будуть направлені на експертне дослідження.

За цим фактом слідчий підрозділ поліції, за процесуального керівництва прокуратури, відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

 

Теги: #граната #кременчук #поліція

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