У суботу росіяни атакували мирне населення під час роздачі хліба в Чернігівській області, без постраждалих - Нацполіція

У суботу російські окупанти атакували з БпЛА мирне населення під час роздачі хліба в одному із сіл Новгород-Сіверського району Чернігівської області, внаслідок атаки постраждалих немає, повідомляє Національна поліція України.

"Учора російська армія атакувала з дрона цивільних жителів, яким привезли хліб в одне з прикордонних сіл Новгород-Сіверського району. Мирним людям роздавали хліб у центрі села і в цей час окупанти здійснили цинічну атаку з дрона. На щастя, люди не постраждали. Осколками посіло легковий автомобіль із хлібом", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в неділю.

Правоохоронці Новгород-Сіверського райвідділу поліції задокументували наслідки ворожих атак. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).