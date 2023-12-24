У Херсонській області внаслідок обстрілів за добу четверо людей загинули, дев'ятеро дістали поранення

Війська РФ продовжують завдавати ударів по Херсонській області, внаслідок обстрілу за добу четверо людей загинули, дев'ятеро осіб дістали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін оперативну інформацію станом на 06.00 неділі.

"За минулу добу противник здійснив 88 обстрілів, випустивши 425 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, БПЛА та авіації, з них - 2 ракетних. По місту Херсон ворог випустив 71 снаряд", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"Через російську агресію 4 людини загинули, ще 9 - дістали поранення, з них - 1 дитина", - наголосив Прокудін.

За даними ОВА, російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області; медичні заклади, навчальний заклад та критичної інфраструктури в Херсоні.