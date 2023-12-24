Силами ППО знищено 14 із 15 "шахедів", які атакували Україну

Силами ППО знищено 14 із 15 ударних БПЛА, які атакували Україну з вечора, 23 грудня, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 24 грудня 2023 року російські окупанти атакували 15-ма ударними БПЛА типу "Shahed" з району Приморсько-Ахтарськ - РФ. У результаті протиповітряного бою силами і засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 14 "шахедів", - йдеться в телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Зазначається, що всі 14 "шахедів" знищено силами і засобами Повітряних Сил і Сил оборони України в межах Миколаївської, Кіровоградської, Запорізької, Дніпропетровської та Хмельницької областей.