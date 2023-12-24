Події

07:25 24.12.2023

У Лондоні затримано підозрюваного в крадіжці роботи Бенксі

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Чоловіка заарештували за підозрою в крадіжці та нанесенні злочинного збитку після того, як у Пекхемі, Лондон, було знято дорожній знак із зображенням роботи невловимого вуличного художника Бенксі, повідомила столична поліція.

Твір мистецтва - червоний знак STOP із трьома військовими дронами - було представлено в п'ятницю на розі Коммершл-Вей у Пекхемі на південному сході Лондона, повідомляє BBC у суботу. Протягом години його викрав чоловік із болторізами, якого зафільмували свідки події.

The Metropolitan police, яка почала розслідування після отримання повідомлення про крадіжку від ради Саутварка, повідомила, що заарештований чоловік залишається під вартою.

Офіцери повідомили, що місцева влада встановила новий дорожній знак, щоб не наражати на небезпеку учасників дорожнього руху.

"Нам відомо, що було опубліковано кадри, на яких видно, як прибирають знак", - заявили в силових структурах, додавши, що будь-хто, хто має інформацію про інцидент або місцеперебування знака, має зателефонувати в поліцію.

Знак викрали після того, як Бенксі підтвердив його справжність, опублікувавши фотографію у своєму акаунті в інстаграмі.

На відео, яке пізніше з'явилося в соціальних мережах, можна було побачити, як чоловік тримає взятий напрокат велосипед Lime, а другий чоловік встав на його сідло і потягнувся, щоб розрізати витвір мистецтва за допомогою болторіза. Зірвавши його зі стовпа, він побіг вулицею і зник з поля зору.

Після того, як знак було знято, заступник голови Ради Саутварка Жасмін Алі підтвердила, що про інцидент було повідомлено в поліцію. Вона сказала, що вони абсолютно впевнені, що його буде повернуто.

"Ми говоримо тут не просто про дорожній знак, це витвір мистецтва, який було встановлено тут для суспільства. Це вуличне мистецтво, і воно призначене для людей", - сказала вона.

Раніше повідомлялося про підозру громадянину, який намагався вкрасти графіті Бенксі, випалене ним у Гостомелі.

Бенксі - псевдонім анонімного англійського андерграундного художника стріт-арту. Отримав міжнародне визнання завдяки своєму відмінному стилю сатиричного вуличного мистецтва і графіті, виконаних з використанням техніки трафаретного друку.

 

 

 

Теги: #знак #британія #крадіжка #бенксі

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