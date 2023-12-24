Події

07:19 24.12.2023

США збили чотири безпілотники, запущені з районів, контрольованих хуситами

2 хв читати

У суботу Сполучені Штати збили чотири безпілотники, що прямували до американського есмінця в південній частині Червоного моря і були запущені з районів Ємену, контрольованих хуситами, повідомляє Reuters із посиланням на Центральне командування США (CENTCOM).

"Ці напади є 14-м і 15-м нападами бойовиків-хуситів на комерційне судноплавство з 17 жовтня", - йдеться в повідомленні CENTCOM у соціальній мережі X.

Центральне командування ВМС США відреагувало на сигнали лиха з двох кораблів, які зазнали нападу, повідомило CENTCOM.

Нафтоналивний танкер, що йде під норвезьким прапором, повідомив про можливу атаку безпілотника-хуситів, а танкер із сирою нафтою, який належить Габону та йде під індійським прапором, повідомив, що його атакував безпілотник, ідеться в повідомленні.

Дві протикорабельні балістичні ракети хуситів також були "запущені по міжнародних морських шляхах у південній частині Червоного моря з контрольованих хуситами районів Ємену", йдеться в повідомленні. "Жоден корабель не повідомив про влучання балістичних ракет".

Як повідомлялося раніше, 18 грудня міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про початок багатонаціональної операції, спрямованої на гарантування безпеки в Червоному морі у зв'язку з нападом на судна повстанців-хуситів із Ємену. Шеф Пентагону наголосив, що операція Prosperity Guardian об'єднує безліч країн, включно з Великою Британією, Бахрейном, Канадою, Францією, Італією, Нідерландами, Норвегією, Сейшельськими островами та Іспанією.

Раніше єменські повстанці пообіцяли, що нападатимуть на всі судна в Червоному морі, що прямують до Ізраїлю, незалежно від того, хто ними володіє. Після цього повідомлялося про кілька атак на судна в Баб-ель-Мандебській протоці і Червоному морі.

 

 

 

Теги: #сша #коаліція #хусити #червоне_море

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:30 23.12.2023
SpaceX під Новий рік планує запустити на орбіту нову партію інтернет-супутників Starlink

SpaceX під Новий рік планує запустити на орбіту нову партію інтернет-супутників Starlink

01:16 23.12.2023
Байден підписав оборонний бюджет США на 2024 рік у розмірі $886 млрд

Байден підписав оборонний бюджет США на 2024 рік у розмірі $886 млрд

20:37 22.12.2023
Космічний корабель Cargo Dragon приводнився в Атлантиці

Космічний корабель Cargo Dragon приводнився в Атлантиці

19:37 22.12.2023
Японія зможе експортувати кілька десятків ракет Patriot до США для України

Японія зможе експортувати кілька десятків ракет Patriot до США для України

19:24 22.12.2023
США продемонстрували в Естонії можливості РСЗВ HIMARS

США продемонстрували в Естонії можливості РСЗВ HIMARS

19:06 22.12.2023
Розробник транспорту майбутнього за концепцією Маска Hyperloop One припиняє діяльність

Розробник транспорту майбутнього за концепцією Маска Hyperloop One припиняє діяльність

16:59 22.12.2023
Байден підписав указ про санкції проти банків за сприяння ОПК РФ

Байден підписав указ про санкції проти банків за сприяння ОПК РФ

07:25 22.12.2023
Постачання газу з російського проєкту "Арктик СПГ-2" зупинено через санкції США

Постачання газу з російського проєкту "Арктик СПГ-2" зупинено через санкції США

19:38 21.12.2023
Демократи і республіканці перестали вести гострі дискусії щодо подальшої допомоги США Україні, переговори стосуються питання кордону - Кулеба

Демократи і республіканці перестали вести гострі дискусії щодо подальшої допомоги США Україні, переговори стосуються питання кордону - Кулеба

07:27 21.12.2023
SpaceX у поточному році здійснить близько 100 запусків своїх ракет

SpaceX у поточному році здійснить близько 100 запусків своїх ракет

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

З-під завалів будинку у Львові витягли третє тіло

Із-під завалів будинку у Львові витягли тіло чоловіка

З-під завалів житлового будинку у Львові витягли тіло жінки

Зеленський: Можливість збивати російські винищувачі - це один із ключів до завершення цієї війни

П'ятеро енергетиків поранені внаслідок російського обстрілу прифронтової ТЕС ДТЕК

ОСТАННЄ

У Лондоні затримано підозрюваного в крадіжці роботи Бенксі

Українська авіація за добу атакувала 18 районів скупчення сил противника

За добу відбулося 81 бойове зіткнення, ЗС України відбили 40 атак на авдіївському напрямку

Росіяни за добу завдали 34 авіаційних ударів по території України

24 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Окупанти за день обстріляли вісім громад Сумської області

З-під завалів будинку у Львові витягли третє тіло

Із-під завалів будинку у Львові витягли тіло чоловіка

З-під завалів житлового будинку у Львові витягли тіло жінки

У Львові стався вибух у житловому будинку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА