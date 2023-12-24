США збили чотири безпілотники, запущені з районів, контрольованих хуситами

У суботу Сполучені Штати збили чотири безпілотники, що прямували до американського есмінця в південній частині Червоного моря і були запущені з районів Ємену, контрольованих хуситами, повідомляє Reuters із посиланням на Центральне командування США (CENTCOM).

"Ці напади є 14-м і 15-м нападами бойовиків-хуситів на комерційне судноплавство з 17 жовтня", - йдеться в повідомленні CENTCOM у соціальній мережі X.

Центральне командування ВМС США відреагувало на сигнали лиха з двох кораблів, які зазнали нападу, повідомило CENTCOM.

Нафтоналивний танкер, що йде під норвезьким прапором, повідомив про можливу атаку безпілотника-хуситів, а танкер із сирою нафтою, який належить Габону та йде під індійським прапором, повідомив, що його атакував безпілотник, ідеться в повідомленні.

Дві протикорабельні балістичні ракети хуситів також були "запущені по міжнародних морських шляхах у південній частині Червоного моря з контрольованих хуситами районів Ємену", йдеться в повідомленні. "Жоден корабель не повідомив про влучання балістичних ракет".

Як повідомлялося раніше, 18 грудня міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про початок багатонаціональної операції, спрямованої на гарантування безпеки в Червоному морі у зв'язку з нападом на судна повстанців-хуситів із Ємену. Шеф Пентагону наголосив, що операція Prosperity Guardian об'єднує безліч країн, включно з Великою Британією, Бахрейном, Канадою, Францією, Італією, Нідерландами, Норвегією, Сейшельськими островами та Іспанією.

Раніше єменські повстанці пообіцяли, що нападатимуть на всі судна в Червоному морі, що прямують до Ізраїлю, незалежно від того, хто ними володіє. Після цього повідомлялося про кілька атак на судна в Баб-ель-Мандебській протоці і Червоному морі.