Події

07:15 24.12.2023

Українська авіація за добу атакувала 18 районів скупчення сил противника

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Українська авіація за добу атакувала 18 районів скупчення сил противника

За минулу добу авіація Сил оборони завдала ударів по 18 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника, 5 зенітно-ракетних комплексах противника, повідомив Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 06.00 неділі.

"Також протиповітряною обороною знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59 і 2 розвідувальні БПЛА ворога", - зазначають у повідомленні, опублікованому у фейсбуці Генштабу.

Крім цього, підрозділи ракетних військ вразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, радіолокаційну станцію, 2 артилерійські засоби, 3 склади боєприпасів і пункт управління противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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