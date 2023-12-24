Українська авіація за добу атакувала 18 районів скупчення сил противника

За минулу добу авіація Сил оборони завдала ударів по 18 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника, 5 зенітно-ракетних комплексах противника, повідомив Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 06.00 неділі.

"Також протиповітряною обороною знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59 і 2 розвідувальні БПЛА ворога", - зазначають у повідомленні, опублікованому у фейсбуці Генштабу.

Крім цього, підрозділи ракетних військ вразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, радіолокаційну станцію, 2 артилерійські засоби, 3 склади боєприпасів і пункт управління противника.