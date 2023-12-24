Події

07:12 24.12.2023

За добу відбулося 81 бойове зіткнення, ЗС України відбили 40 атак на авдіївському напрямку

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За добу відбулося 81 бойове зіткнення, ЗС України відбили 40 атак на авдіївському напрямку

На фронті за минулу добу відбулося 81 бойове зіткнення, Сили оборони відбили 40 атак на авдіївському напрямку, повідомив Генштаб Збройних сил України в неділю вранці.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без істотних змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку українські захисники відбили 17 атак ворога поблизу Синьківки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На лиманському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На бахмутському напрямку наші воїни відбили 11 атак противника біля населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони відбили 25 атак противника на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також 15 атак поблизу Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Мар'їнки та Новомихайлівки на Донеччині, де нашими захисниками відбито 4 атаки.

На шахтарському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

Водночас на запорізькому напрямку Сили оборони відбили всі атаки противника неподалік Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи з розширення плацдарму. Попри невдачі, ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи із займаних позицій і здійснив 17 безуспішних штурмових дій. Отримав гідну відсіч і з втратами відступив. Наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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