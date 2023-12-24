Росіяни за добу завдали 34 авіаційних ударів по території України

Російські окупанти за добу завдали 11 ракетних і 34 авіаційних удари, здійснили 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Уночі російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 16 БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони 15 ударних БПЛА знищено.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться в повідомленні у фейсбуці.

Авіаційних ударів зазнали: Леонівка, Червоний Хутір Чернігівської області; Синьківка Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Георгіївка та Новомихайлівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.