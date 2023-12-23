Події

23:04 23.12.2023

З-під завалів житлового будинку у Львові витягли тіло жінки

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З-під завалів житлового будинку у Львові витягли тіло жінки

Рятувальники витягли з-під завалів житлового будинку у Львові тіло жінки, врятовано 2 людей, з них 1 дитина, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у суботу увечері.

"Станом на 22:25 ДСНС з-під завалу врятовано 2 особи, з них 1 дитину. Виявлено тіло жінки. З місця події до лікарні госпіталізовано 4 особи, з них 2 дитини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, ліквідації наслідків вибуху залучено 53 особи та 12 од. техніки ДСНС. Доречно йде кінологічне відділення.

Теги: #вибух #жертви #львів

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