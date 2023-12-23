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20:24 23.12.2023

Російському обстрілу в суботу піддалася Курахівська ТЕС, розпочато розслідування

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Прокуратура почала розслідування за фактом поранення п'яти енергетиків Курахівської теплоелектростанції (ТЕС), повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Сьогодні, 23 грудня 2023 року, війська держави-агресора обстріляли Покровський район Донецької області. Метою для артилерії рф стала територія одного з об'єктів інфраструктури, розташованого в м. Курахове", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в суботу.

Раніше повідомлялося з посиланням на ДТЕК, що внаслідок російського обстрілу в суботу прифронтової ТЕС було поранено п'ятьох осіб.

Як уточнює Офіс генпрокурора, п'ятеро чоловіків 35, 49, 50 і 56 років, які під час обстрілу перебували на робочих місцях, дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Поранених доставили в лікарню. Стан одного з них важкий.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України).

 

 

 

 

Теги: #обстріл #курахівська_тес

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