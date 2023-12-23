Війська РФ вдарили по критичній інфраструктурі Херсона: стався порив на газових мережах, виникла пожежа - Прокудін

Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено газопровід у Херсоні, виникла пожежа, зафіксовано влучання в одну з медичних установ, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Окупанти вдарили по критичній інфраструктурі Херсона. Стався порив на газових мережах. Виникла пожежа", - написав він у телеграм-каналі в суботу ввечері.

За його словами, під вогнем також "опинилася й одна з медичних установ".