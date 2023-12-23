Події

19:30 23.12.2023

На лінії фронту за добу відбулося 57 бойових зіткнень

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На лінії фронту за добу відбулося 57 бойових зіткнень

Протягом доби відбулося 57 бойових зіткнень, оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в суботу ввечері.

"Противник активно застосовує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки. Збільшив кількість артилерійських обстрілів. Так, в операційній зоні ОСУВ Хортиця щодоби кількість ворожих артилерійських обстрілів становить понад 1 тисячу", - йдеться в повідомленні у фейсбуці.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Певні підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання в прикордонних з Україною районах.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти з території Росії, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону України. Завдав авіаційних ударів біля населених пунктів Леонівка, Червоний Хутір Чернігівської області. Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Блешня, Леонівка Чернігівської області; Олексіївка, Станичне, Садки Сумської області; Козача Лопань, Бологівка, Великий Бурлик, Ізбицьке, Строївка Харківської області.

На куп'янському напрямку українські захисники відбили 12 атак ворога поблизу населеного пункту Синьківка Харківської області, де окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ. Під артилерійським і мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області.

На лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару у Серебрянського лісництва Луганської області. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівку Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам'яне, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На бахмутському напрямку Силами оборони відбито 8 атак противника біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 19 атак ворога на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 12 атак поблизу Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Авдіївка, Ласточкине Донецької області.

На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів біля Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив дві безуспішні атаки на позиції наших захисників. Під артилерійським і мінометним вогнем опинилися Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Костянтинівка.

На шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Рівнопіль Донецької області.

На запорізькому напрямку Сили оборони відбили всі атаки біля Роботиного Запорізької області, де противник безуспішно намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали місто Херсон та Очаків Миколаївської області.

"Ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи з лівобережжя Дніпра, здійснив 15 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч і зазнав значних втрат. Наші підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику", - наголошують у Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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