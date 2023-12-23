Події

19:13 23.12.2023

Росіяни за добу завдали 14 авіаційних ударів по території України - Генштаб ЗСУ Київ. 23 грудня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Російські окупанти за добу завдали 11 ракетних і 14 авіаційних ударів, здійснили 21 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. "Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна

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Росіяни за добу завдали 14 авіаційних ударів по території України - Генштаб ЗСУ Київ. 23 грудня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Російські окупанти за добу завдали 11 ракетних і 14 авіаційних ударів, здійснили 21 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. "Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна

Російські окупанти за добу завдали 11 ракетних і 14 авіаційних ударів, здійснили 21 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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