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19:05 23.12.2023

Суд обрав запобіжний захід підозрюваному в розкраданні на закупівлі снарядів для ЗС України - тримання під вартою на 2 місяці

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Суд обрав запобіжний захід підозрюваному в розкраданні на закупівлі снарядів для ЗС України - тримання під вартою на 2 місяці

Суд обрав запобіжний захід керівнику Головного управління Міністерства оборони, підозрюваному в розкраданні на закупівлі артилерійських снарядів для Збройних Сил України на 1,5 млрд грн, у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора суд обрав керівнику Головного управління Міноборони запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави до 19 лютого 2024 року", - ідеться в повідомленні Офісу генерального прокурора в телеграм-каналі в суботу.

Як повідомлялося, СБУ разом із керівництвом Міноборони України викрили керівника одного з Головних управлінь Міноборони на масштабній оборудці, яка кваліфікується як перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань.

За даними слідства, чиновник організував схему привласнення бюджетних коштів під час здійснення держзакупівель. У грудні 2022 року він підписав договір зі спецекспортером на придбання партії артилерійських снарядів для ЗСУ. Але гроші на рахунок компанії тоді не перераховувалися, оскільки продукція не була поставлена.

Надалі новостворене Агентство оборонних закупівель МОУ уклало новий контракт на поставку цих снарядів зі спецекспортером, але на значно вигідніших умовах - за нижчою вартістю та коротшими термінами поставки. Згідно з цим контрактом продукція мала бути доставлена напряму від виробника. Незважаючи на це, чиновник безпідставно продовжив дію попереднього договору. На цій підставі на рахунки афілійованої іноземної фірми-посередника було перераховано майже 1,5 млрд грн, що на 130 млн грн перевищило вартість продукції за прямим договором із виробником.

 

Теги: #суд #розкрадання #снаряди

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