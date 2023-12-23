Росіяни чотири рази обстріляли Нікопольщину, є постраждалі - Лисак

Російські окупаційні війська протягом дня чотири рази обстріляли з артилерії, а також атакували дев'ятьма безпілотниками Нікопольський район, одну людину поранено, зафіксовано численні руйнування, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Протягом дня ворог чотири рази обстріляв Нікопольщину з артилерії. А ще спрямував 9 дронів-камікадзе. Дісталося районному центру, Марганецькій та Покровській сільським громадам. Постраждав 49-річний чоловік. Із мінно-вибуховою травмою та осколковим пораненням його доправили в лікарню", - написав він у телеграм-каналі в суботу ввечері.

Як уточнив Лисак, унаслідок обстрілу "пошкоджено два підприємства, адміністративну будівлю. Понівечено 9 приватних будинків, п'ятиповерхівку, два гаражі, парник, кілька господарських будівель, авто. Побило й інфраструктуру - лінію електропередачі і газопровід".