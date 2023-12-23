В УГКЦ вважають, що декларація Папи Римського, яка дозволяє благословляти одностатеві шлюби, не поширюється на католицькі церкви східного обряду

Затверджена Папою Римським Франциском декларація Fiducia Supplicans, яка дає змогу благословляти одностатеві пари, не має правової сили для вірян Української греко-католицької церкви (УГКЦ), заявив глава УГКЦ верховний архієпископ Святослав.

"Ця Декларація стосується суто Латинської Церкви і не має правової сили для вірян Української Греко-Католицької Церкви, - йдеться в заяві архієпископа на офіційному сайті УГКЦ.

Вона стосується латинської, а не східних католицьких церков, де поняття "благословення" означає схвалення, дозвіл чи навіть наказ. "Очевидно, що благословення з боку священнослужителя завжди має євангелізаційний і катехитичний вимір, тому в жодному разі не може суперечити вченню Католицької Церкви про сім’ю як вірний, нерозривний і плідний союз любові між чоловіком та жінкою", - йдеться в заяві.

Архієпископ Святослав також вважає, що треба уникати "двозначних жестів, висловлювань і понять", які "можуть викривлювати або спотворювати Боже слово і вчення церкви".

18 грудня Папа Римський Франциск затвердив декларацію Fiducia supplicans. Вона дозволяє священикам благословляти одностатеві пари, але не проводити для них вінчання або будь-які шлюбні обряди.