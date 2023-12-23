Українські військовослужбовці на Лимано-Куп'янському напрямку знищили 5 російських танків

Російські окупанти за минулу добу 16 разів штурмували позиції українських підрозділів на Лимано-Куп'янському напрямку, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

"Завдано один авіаційний удар. Як зазначив начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, цей удар завдано з вертольота вогневої підтримки. Після знищення трьох Су-34 на південно-західному напрямку окупанти почали обережніше застосовувати авіацію", - написав Лисогор у телеграм-каналі.

Проте загарбники застосували 15 дронів-камікадзе. 428 разів били з мінометів і артилерії.

"За добу ліквідовано 244 окупантів. Знищено 51 одиницю техніки противника, зокрема спалено п'ять танків і сім БМП-2", - додав він.