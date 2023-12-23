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11:43 23.12.2023

Президент затвердив два нові пакети санкцій РНБО

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Президент затвердив два нові пакети санкцій РНБО

Президент України Володимир Зеленський ввів у силу ще два рішення Ради національної безпеки і оборони України про запровадження економічних санкцій.

Відповідні документи розміщені на сайті глави держави.

Указом №850/2023 вводиться в дію рішення РНБО про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних санкцій щодо 8 фізичних та 15 юридичних осіб. Згідно з оприлюдненими додатками до рішення, до списку увійшли юридичні особи, розташовані на окупованих територіях, які зареєструвалися в РФ.

Указом №851/2023 вводиться в дію рішення РНБО про застосування санкцій щодо 43 фізосіб і 119 юридичних осіб.

Обидва укази набувають чинності з дня оприлюднення, 23 грудня 2023 року.

Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, США та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Теги: #рнбо #санкції

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