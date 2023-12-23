Україна, найімовірніше, отримає першу партію винищувачів F-16 до кінця 2023 року, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначає ISW, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 22 грудня під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським підтвердив, що уряд Нідерландів підготує перші 18 винищувачів F-16 для доставки в Україну.

"Хоча Рютте не підтвердив термінів постачання F-16, у нещодавньому стратегічному документі Міністерства оборони Естонії зазначено, що Нідерланди, Данія, Норвегія та Бельгія вже взяли на себе зобов'язання передати F-16 Україні "до кінця року (2023)", - сказано в огляді.