Українська авіація за добу атакувала 12 районів скупчення сил противника, ППО знищила три Су-34

За минулу добу авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника, повідомив Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 06.00 суботи.

"Також протиповітряною обороною знищено 3 винищувачі-бомбардувальники Су-34", - наголошується в повідомленні, опублікованому у фейсбуці Генштабу.

Крім цього, підрозділи ракетних військ уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів і 2 пункти управління противника.