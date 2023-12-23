За добу відбулося 75 бойових зіткнень, ЗС України відбили 40 атак на авдіївському напрямку

На фронті за минулу добу відбулося 75 бойових зіткнень, Сили оборони відбили 40 атак на авдіївському напрямку, повідомив Генштаб Збройних сил України в суботу вранці.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону на Білгородщині.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку українські захисники відбили 16 атак ворога біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На бахмутському напрямку наші воїни відбили 8 атак противника біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони відбили 23 атаки ворога на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також 17 атак у районах Первомайського та Невельського Донецької області.

На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Мар'їнки та Побєди Донецької області, де відбито 4 атаки.

На шахтарському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога на захід від Старомайорського Донецької області. На запорізькому напрямку Сили оборони відбили всі атаки противника на захід від Вербового та Роботиного Запорізької області.

Водночас на мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи з розширення плацдарму. Попри невдачі, ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи із займаних позицій і здійснив 17 безуспішних штурмових дій. Отримав гідну відсіч і з втратами відступив. Наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.