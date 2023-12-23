Окупанти за добу атакували Україну, випустивши 23 БПЛА, а також завдали 1 ракетного і 40 авіаударів

Ворог завдав 1 ракетного і 40 авіаційних ударів, здійснив 57 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомив Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 06.00 суботи.

Крім того, минулої доби російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 23 БПЛА типу "Shahed-136/131". Протиповітряною обороною 19 ударних БПЛА знищено.

Авіаційних ударів зазнали: Костобобрів Чернігівської області; Синьківка, Харківської області; Катеринівка, Торецьк, Ласточкине, Авдіївка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області; Роботине, Оріхів Запорізької області; Кринки Херсонської області..

Під артилерійським вогнем опинилися близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - наголошує Генштаб.