Події

06:31 23.12.2023

Силами ППО знищено дев'ять із дев'яти "Шахедів", які атакували Україну з двох районів

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Силами ППО знищено дев'ять із дев'яти "Шахедів", які атакували Україну з двох районів

Силами ППО знищено 9 із 9 ударних БплА, які атакували Україну з двох районів із вечора, 22 грудня, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"З 18.00 вечора 22 грудня до опівночі 23 грудня 2023 року російські окупанти атакували ударними БпЛА типу "Shahed" з районів Балаклава - Крим, Приморсько-Ахтарськ - РФ", - написано в Телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Підкреслюється, що всі дев'ять "Шахедів" знищено силами і засобами Повітряних Сил і Сил оборони України в межах Одеської та Хмельницької областей.
 

Теги: #україна #ппо #шахеди

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