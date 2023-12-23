Силами ППО знищено дев'ять із дев'яти "Шахедів", які атакували Україну з двох районів

Силами ППО знищено 9 із 9 ударних БплА, які атакували Україну з двох районів із вечора, 22 грудня, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"З 18.00 вечора 22 грудня до опівночі 23 грудня 2023 року російські окупанти атакували ударними БпЛА типу "Shahed" з районів Балаклава - Крим, Приморсько-Ахтарськ - РФ", - написано в Телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Підкреслюється, що всі дев'ять "Шахедів" знищено силами і засобами Повітряних Сил і Сил оборони України в межах Одеської та Хмельницької областей.

