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01:16 23.12.2023

Байден підписав оборонний бюджет США на 2024 рік у розмірі $886 млрд

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Байден підписав оборонний бюджет США на 2024 рік у розмірі $886 млрд

 Президент США Джо Байден підписав Акт про асигнування на національну оборону, який передбачає рекордні $886 млрд на оборонні потреби у 2024-му фіскальному році, повідомляється в заяві Білого дому в п'ятницю, 22 грудня.

"Закон дозволяє асигнування на фінансовий рік здебільшого для Міністерства оборони, програм національної безпеки Міністерства енергетики, Державного департаменту та розвідувальної спільноти. Закон надає найважливіші повноваження, необхідні нам для створення збройних сил, необхідних для стримування майбутніх конфліктів, а також підтримує військовослужбовців, їхніх чоловіків і жінок та сім'ї, які виконують цю місію щодня", - сказано в заяві.

Як повідомлялося, 14 грудня Сенат США схвалив законопроєкт про оборону на суму $886 млрд, згідно з ним, має бути створено нову посаду спеціального генерального інспектора, який стежитиме за використанням військової допомоги Україною.

Також повідомлялося, що в ухваленому Сенатом варіанті бюджету передбачено $300 млн для України.

Теги: #бюджет #сша #україна #оборона

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