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00:56 23.12.2023

"Укрзалізниця" 29 грудня запустить додатковий рейс поїзда "Львів - Рахів"

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"Укрзалізниця" 29 грудня запустить додатковий рейс поїзда "Львів - Рахів"

 АТ "Укрзалізниця" (УЗ) 29 грудня запускає додатковий рейс поїзда №816 "Львів - Рахів", повідомляє прес-служба УЗ у п'ятницю, 22 грудня.

"Посилюємо піковий день перевезень 29 грудня рейсом регіонального поїзда №816 Львів - Рахів! Поїзд буде корисним не тільки жителям Львова, а з пересадкою на станції Львів - і пасажирам із Києва, Харкова, Полтави, Запоріжжя та інших міст", - йдеться в повідомленні, опублікованому в Телеграм-каналі УЗ.

Компанія уточнює, що поїзд №816 вирушить зі Львова 29 грудня о 15:22, Івано-Франківськ 17:39 - 17:43, Яремче 19:10 - 19:14, Татарів-Буковель 19:39 - 19:41, Ворохта 19:52 - 19:56, Ясіня 20:34 - 20:36, Кваси 20:59 - 21:01, прибуття до Рахова о 21:19. Поїзд також зупинятиметься на станціях Ходорів, Бурштин, Галич, Делятин, Микуличин, Вороненко, Лазещина, Свидовець, Білин.

Також повідомляється, що у Львові на цей поїзд можна здійснити пересадку з поїздів №79 Дніпро (22:06) - Київ (05:42 - 06:10) - Львів (12:59), №86 Запоріжжя (18:48) - Львів (14:15) та №63 Харків (22:38) - Київ (05:35 - 06:35) - Львів (13:39).

Теги: #рейс #україна #укрзалізниця

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