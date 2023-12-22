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23:16 22.12.2023

Сьогодні амбасадором України може бути кожен - Олена Зеленська на врученні нагороди МЗС

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Сьогодні амбасадором України може бути кожен - Олена Зеленська на врученні нагороди МЗС

Перша леді України Олена Зеленська отримала нагороду Міністерства закордонних справ "Почесний посол 2023. Справа заради перемоги", повідомила пресслужба Офісу Президента в п'ятницю ввечері.

Зазначається, що церемонію провели в день працівників і працівниць дипломатичної служби на знак подяки українським та іноземним громадянам, які зробили вагомий внесок у просування України на міжнародній арені.

"Для мене честь бути серед вас. Пишаюся кожним і кожною в цій залі. Бути послом України сьогодні означає бути послом демократії та правди. Амбасадором небаченої стійкості та сміливості. Це велика відповідальність. Роль дипломатії в нинішній війні, зокрема дипломатії культурної, наукової, цифрової, як ми бачимо з сьогоднішніх номінацій, величезна", - сказала дружина президента.

Як повідомляє пресслужба, нагородження почесних послів України відбувалося за основними напрямами публічної дипломатії: культурна, економічна, експертна, кулінарна, науково-освітня, спортивна та цифрова дипломатія, а також у номінаціях "Український бренд" та "Справа життя".

Переможцями стали: Тарас Тополя, почесний посол України у сфері культурної дипломатії; "Укрзалізниця", почесний посол України у сфері економічної дипломатії; експертна мережа Кримської платформи, почесний амбасадор України у сфері експертної дипломатії; Євген Клопотенко, почесний посол України у сфері кулінарної дипломатії; STEM is Fem, почесний посол України у сфері науково-освітньої дипломатії; збірна України на Invictus Games, почесний посол України у сфері спортивної дипломатії; OSAVUL, почесний посол України у сфері цифрової дипломатії; Ruslan Baginskiy, почесний амбасадор - український бренд; Джеймс Мейс (посмертно), почесний посол України - справа життя.

Загалом у заході подяки взяли участь представники державного сектору, військовослужбовці, ветерани, активісти, спортсмени, зокрема представники збірної України на "Іграх нескорених", діячі креативної сфери, медійники.

"Сьогодні я хотіла б сказати про те, що послом України можна бути незалежно від офіційної посади. Це справді під силу кожному. Можна бути послом, розмовляючи українською за кордоном. Можна бути послом, просто щодня нагадуючи людям, що війна в Україні триває, страждання тривають і підтримка потрібна така сама, як і на початку повномасштабного вторгнення. Якщо не більше. Зрештою, бути амбасадором України - це поводитися гідно. Постійно пам'ятати, що до українців прикута увага всього світу", - переконана Зеленська.

Вона звернулася до українців із закликом бути саме такими послами країни.

Теги: #україна #мзс #зеленська

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