Події

20:37 22.12.2023

Космічний корабель Cargo Dragon приводнився в Атлантиці

2 хв читати
Космічний корабель Cargo Dragon приводнився в Атлантиці

Багаторазовий вантажний космічний корабель Cargo Dragon у п'ятницю успішно приводнився в Мексиканській затоці поблизу Флориди, повідомила компанія-розробник SpaceX.

"Приводнення корабля підтверджено", - йдеться в повідомленні.

Раніше в п'ятницю він відстикувався від Міжнародної космічної станції (МКС). Після зведення корабля з орбіти його капсула, що спускається, за допомогою парашутної системи о 12:33 за часом Східного узбережжя США (о 19:33 кв.) здійснила м'яку посадку в Мексиканській затоці поблизу узбережжя Флориди на південь від міста Таллахассі. Після приводнення її буде піднято на борт рятувального судна компанії SpaceX.

Спускова капсула корабля Cargo Dragon доставила на Землю результати експериментів, проведених екіпажем МКС на орбіті, загальною вагою близько 1,6 тонн.

Наразі Cargo Dragon є єдиним космічним кораблем для постачання МКС, який здатний повертати вантажі на Землю.

Корабель перебував у складі МКС з 11 листопада. Він був виведений на орбіту ракетою-носієм Falcon 9 компанії SpaceX. "Вантажівка" доставила на станцію приблизно три тонни продовольства, а також обладнання та матеріалів для проведення десятків наукових експериментів її екіпажем.

Спочатку корабель мав розстикуватися з МКС ще 14 грудня. Однак через негоду у місці приводнення вона сім разів переносилася.

Це вже дев'ятий політ модифікованого вантажного корабля Cargo Dragon 2 компанії SpaceX, який здатний доставляти на МКС на 20% більше вантажу, а також може автономно стикуватися зі станцією без допомоги захоплення її рукою-маніпулятором порівняно з першою версією.

Нові багаторазові кораблі розраховані на п'ять польотів до МКС і назад замість трьох у рамках місій колишніх "вантажівок" Cargo Dragon. Вони можуть залишатися на станції протягом 75 днів порівняно з 40 днями в попередньому варіанті.

Запуск корабля у версії Cargo Dragon 2 був проведений у рамках другого контракту між NASA і компанією SpaceX з постачання станції.

Із жовтня 2012 року до листопада 2023 року компанія SpaceX здійснила 29 пусків вантажних кораблів Cargo Dragon до МКС. Один із них (у 2015 році) закінчився невдачею через аварію ракети-носія Falcon 9.

У п'ятницю МКС також покинув вантажний космічний корабель Cygnus корпорації Northrop Grumman.

Наразі до МКС пристиковано вантажні кораблі Роскосмосу "Прогрес-85", "Прогрес-86", російський і американський пілотовані кораблі - "Союз МС-24" і Crew Dragon 7.

 

 

Теги: #сша #мкс #корабель #приводнення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:37 22.12.2023
Японія зможе експортувати кілька десятків ракет Patriot до США для України

Японія зможе експортувати кілька десятків ракет Patriot до США для України

19:24 22.12.2023
США продемонстрували в Естонії можливості РСЗВ HIMARS

США продемонстрували в Естонії можливості РСЗВ HIMARS

19:06 22.12.2023
Розробник транспорту майбутнього за концепцією Маска Hyperloop One припиняє діяльність

Розробник транспорту майбутнього за концепцією Маска Hyperloop One припиняє діяльність

16:59 22.12.2023
Байден підписав указ про санкції проти банків за сприяння ОПК РФ

Байден підписав указ про санкції проти банків за сприяння ОПК РФ

07:25 22.12.2023
Постачання газу з російського проєкту "Арктик СПГ-2" зупинено через санкції США

Постачання газу з російського проєкту "Арктик СПГ-2" зупинено через санкції США

19:38 21.12.2023
Демократи і республіканці перестали вести гострі дискусії щодо подальшої допомоги США Україні, переговори стосуються питання кордону - Кулеба

Демократи і республіканці перестали вести гострі дискусії щодо подальшої допомоги США Україні, переговори стосуються питання кордону - Кулеба

07:27 21.12.2023
SpaceX у поточному році здійснить близько 100 запусків своїх ракет

SpaceX у поточному році здійснить близько 100 запусків своїх ракет

01:47 21.12.2023
Байден заявив, що поки що не чекає угоди про обмін ХАМАС та Ізраїлю заручниками

Байден заявив, що поки що не чекає угоди про обмін ХАМАС та Ізраїлю заручниками

20:10 20.12.2023
США у 2024 році продовжать допомагати Україні

США у 2024 році продовжать допомагати Україні

19:33 20.12.2023
США запровадили санкції проти низки трейдерів, які торгують російською нафтою

США запровадили санкції проти низки трейдерів, які торгують російською нафтою

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: У нас із Польщею є серйозні можливості у сфері спільних оборонних виробництв

Зеленський провів нараду з Міноборони: Готуємо рішення з питань мотивації, визначення строків служби та поповнення Сил оборони

Зеленський подякував льотчикам, які збили одразу три ворожі бомбардувальники Су-34 на півдні

У Києві під час тривоги обвалилася стеля шкільного укриття

В Україну було повернуто тіла ще 66 захисників - Координаційний штаб

ОСТАННЄ

Німеччина відправила Україні новий пакет військової допомоги

Генсек ООН без оптимізму ставиться до ідеї відновлення "зернової угоди"

Зеленський: У нас із Польщею є серйозні можливості у сфері спільних оборонних виробництв

Зеленський провів нараду з Міноборони: Готуємо рішення з питань мотивації, визначення строків служби та поповнення Сил оборони

Шмигаль обговорив із Сікорським необхідність збалансованого рішення на пунктах пропуску на кордоні

Українська авіація за добу завдала 12 ударів по районах зосередження противника

Зеленський подякував льотчикам, які збили одразу три ворожі бомбардувальники Су-34 на півдні

На лінії фронту за добу відбулося 60 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

Глава МЗС Польщі в Києві: Ми маємо відновити умови чесної конкуренції в торгівлі, щоб усі отримали переваги

Зимові канікули в київських школах розпочнуться 23 грудня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА