Космічний корабель Cargo Dragon приводнився в Атлантиці

Багаторазовий вантажний космічний корабель Cargo Dragon у п'ятницю успішно приводнився в Мексиканській затоці поблизу Флориди, повідомила компанія-розробник SpaceX.

"Приводнення корабля підтверджено", - йдеться в повідомленні.

Раніше в п'ятницю він відстикувався від Міжнародної космічної станції (МКС). Після зведення корабля з орбіти його капсула, що спускається, за допомогою парашутної системи о 12:33 за часом Східного узбережжя США (о 19:33 кв.) здійснила м'яку посадку в Мексиканській затоці поблизу узбережжя Флориди на південь від міста Таллахассі. Після приводнення її буде піднято на борт рятувального судна компанії SpaceX.

Спускова капсула корабля Cargo Dragon доставила на Землю результати експериментів, проведених екіпажем МКС на орбіті, загальною вагою близько 1,6 тонн.

Наразі Cargo Dragon є єдиним космічним кораблем для постачання МКС, який здатний повертати вантажі на Землю.

Корабель перебував у складі МКС з 11 листопада. Він був виведений на орбіту ракетою-носієм Falcon 9 компанії SpaceX. "Вантажівка" доставила на станцію приблизно три тонни продовольства, а також обладнання та матеріалів для проведення десятків наукових експериментів її екіпажем.

Спочатку корабель мав розстикуватися з МКС ще 14 грудня. Однак через негоду у місці приводнення вона сім разів переносилася.

Це вже дев'ятий політ модифікованого вантажного корабля Cargo Dragon 2 компанії SpaceX, який здатний доставляти на МКС на 20% більше вантажу, а також може автономно стикуватися зі станцією без допомоги захоплення її рукою-маніпулятором порівняно з першою версією.

Нові багаторазові кораблі розраховані на п'ять польотів до МКС і назад замість трьох у рамках місій колишніх "вантажівок" Cargo Dragon. Вони можуть залишатися на станції протягом 75 днів порівняно з 40 днями в попередньому варіанті.

Запуск корабля у версії Cargo Dragon 2 був проведений у рамках другого контракту між NASA і компанією SpaceX з постачання станції.

Із жовтня 2012 року до листопада 2023 року компанія SpaceX здійснила 29 пусків вантажних кораблів Cargo Dragon до МКС. Один із них (у 2015 році) закінчився невдачею через аварію ракети-носія Falcon 9.

У п'ятницю МКС також покинув вантажний космічний корабель Cygnus корпорації Northrop Grumman.

Наразі до МКС пристиковано вантажні кораблі Роскосмосу "Прогрес-85", "Прогрес-86", російський і американський пілотовані кораблі - "Союз МС-24" і Crew Dragon 7.