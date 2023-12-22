Зеленський провів нараду з Міноборони: Готуємо рішення з питань мотивації, визначення строків служби та поповнення Сил оборони

Президент України Володимир Зеленський провів у п'ятницю нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим і його командою з питань мотивації, визначення строків служби та поповнення Сил оборони.

"Провів нараду з міністром оборони та його командою. Готуємо вирішення тих питань, які ставлять наші підрозділи, бойові бригади. Питання щодо мотивації, визначення строків служби, поповнення Сил оборони, які тримаються на людях, а люди - це дух, дух і зброя. Обидва компоненти ми маємо забезпечити. Дякую всім, хто допомагає, працює і воює", - заявив він у відеозверненні.