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20:16 22.12.2023

Зеленський провів нараду з Міноборони: Готуємо рішення з питань мотивації, визначення строків служби та поповнення Сил оборони

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Зеленський провів нараду з Міноборони: Готуємо рішення з питань мотивації, визначення строків служби та поповнення Сил оборони

Президент України Володимир Зеленський провів у п'ятницю нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим і його командою з питань мотивації, визначення строків служби та поповнення Сил оборони.

"Провів нараду з міністром оборони та його командою. Готуємо вирішення тих питань, які ставлять наші підрозділи, бойові бригади. Питання щодо мотивації, визначення строків служби, поповнення Сил оборони, які тримаються на людях, а люди - це дух, дух і зброя. Обидва компоненти ми маємо забезпечити. Дякую всім, хто допомагає, працює і воює", - заявив він у відеозверненні.

 

Теги: #президент #міноборони #нарада

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