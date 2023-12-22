Українська авіація за добу завдала 12 ударів по районах зосередження противника

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Також, силами і засобами протиповітряної оборони України знищено 3 винищувачі-бомбардувальники Су-34", - йдеться в повідомленні у фейсбуці.

Крім того, підрозділи ракетних військ вразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів і 2 пункти управління противника.