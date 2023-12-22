Події

20:05 22.12.2023

Українська авіація за добу завдала 12 ударів по районах зосередження противника

1 хв читати
Українська авіація за добу завдала 12 ударів по районах зосередження противника

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Також, силами і засобами протиповітряної оборони України знищено 3 винищувачі-бомбардувальники Су-34", - йдеться в повідомленні у фейсбуці.

Крім того, підрозділи ракетних військ вразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів і 2 пункти управління противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:53 22.12.2023
На лінії фронту за добу відбулося 60 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

На лінії фронту за добу відбулося 60 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

08:39 22.12.2023
Найбільшу кількість атак за добу ЗС України відбили на куп'янському, мар'їнському та авдіївському напрямках

Найбільшу кількість атак за добу ЗС України відбили на куп'янському, мар'їнському та авдіївському напрямках

08:24 22.12.2023
Знищено 24 із 28 ворожих "шахедів"

Знищено 24 із 28 ворожих "шахедів"

08:21 22.12.2023
Росіяни за добу здійснили один ракетний і 61 авіаудар, а також 71 обстріл із РСЗВ

Росіяни за добу здійснили один ракетний і 61 авіаудар, а також 71 обстріл із РСЗВ

08:12 22.12.2023
Кількість втрат окупантів за добу знову перевищила тисячу

Кількість втрат окупантів за добу знову перевищила тисячу

20:32 21.12.2023
Протягом доби ворог завдав 41 авіаудару, здійснив 28 обстрілів із РСЗВ

Протягом доби ворог завдав 41 авіаудару, здійснив 28 обстрілів із РСЗВ

20:25 21.12.2023
На авдіївському напрямку ЗС України відбили 32 ворожі атаки

На авдіївському напрямку ЗС України відбили 32 ворожі атаки

08:48 21.12.2023
Сили оборони за добу ліквідували 1080 окупантів і 31 бронемашину противника

Сили оборони за добу ліквідували 1080 окупантів і 31 бронемашину противника

07:18 21.12.2023
На авдіївському напрямку Сили оборони за добу відбили 36 атак, загалом на фронті було 99 бойових зіткнень

На авдіївському напрямку Сили оборони за добу відбили 36 атак, загалом на фронті було 99 бойових зіткнень

07:02 21.12.2023
Українська авіація за добу атакувала 16 районів скупчення сил противника

Українська авіація за добу атакувала 16 районів скупчення сил противника

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський подякував льотчикам, які збили одразу три ворожі бомбардувальники Су-34 на півдні

У Києві під час тривоги обвалилася стеля шкільного укриття

В Україну було повернуто тіла ще 66 захисників - Координаційний штаб

Рютте: Уряд Нідерландів ухвалив рішення про підготовку до постачання в Україну 18 винищувачів F-16

В Україні додаткових вихідних у Різдвяні та Новорічні свята не буде

ОСТАННЄ

Шмигаль обговорив із Сікорським необхідність збалансованого рішення на пунктах пропуску на кордоні

Зеленський подякував льотчикам, які збили одразу три ворожі бомбардувальники Су-34 на півдні

Глава МЗС Польщі в Києві: Ми маємо відновити умови чесної конкуренції в торгівлі, щоб усі отримали переваги

Японія зможе експортувати кілька десятків ракет Patriot до США для України

Зимові канікули в київських школах розпочнуться 23 грудня

США продемонстрували в Естонії можливості РСЗВ HIMARS

Розробник транспорту майбутнього за концепцією Маска Hyperloop One припиняє діяльність

Київська область першою запустила інтерактивну мапу відновлення - голова ОВА

Фінляндія з 1 січня виплачуватиме біженцям, які повертаються на батьківщину, по EUR5300

У зв'язку з обвалом стелі в шкільному укритті призначено службову перевірку - КМВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА