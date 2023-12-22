На лінії фронту за добу відбулося 60 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

Протягом доби відбулося 60 бойових зіткнень, оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"З поліпшенням погодних умов наростив інтенсивність застосування оперативно-тактичної авіації та квадрокоптерів типу "FPV". Ворог і далі проводить активні штурмові дії за підтримки бронетехніки. Збільшив кількість авіаударів та артилерійських обстрілів", - сказано в повідомленні на фейсбук-сторінці.

На куп'янському напрямку українські підрозділи відбили 8 атак ворога поблизу населеного пункту Синьківка Харківської області, де окупанти, за підтримки авіації, намагалися прорвати оборону наших військ.

На бахмутському напрямку Силами оборони відбито 8 атак противника біля населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 17 атак окупантів на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, та ще 16 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога у Мар'їнки та Побєди Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив 4 безуспішні атаки на позиції наших захисників.

На шахтарському напрямку українськими захисниками відбито атаку ворога на захід від Старомайорського Донецької області.

На запорізькому напрямку Сили оборони відбили всі атаки на захід від Вербового та Роботиного Запорізької області, де противник намагався витіснити українські підрозділи із займаних рубежів.

"Ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи з лівобережжя Дніпра, здійснив 17 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч і зазнав значних втрат. Наші підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику", - наголошують у Генштабі.