Події

19:33 22.12.2023

Зимові канікули в київських школах розпочнуться 23 грудня

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Зимові канікули в київських школах розпочнуться 23 грудня

Зимові канікули для київських школярів розпочнуться 23 грудня й триватимуть до 7 січня включно, повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.

"Відповідно до рекомендованої структури навчального року, з 23 грудня в Києві для школярів розпочнуться зимові канікули. Причин для їх перенесення наразі немає. Для школярів під час канікул у закладах освіти буде організовано гурткову роботу та компенсаторні заняття з різних предметів", - заявив Мондриївський, повідомляє пресслужба КМДА.

Він розповів, що і під час канікул, і після Інститут післядипломної освіти Київського університету ім. Бориса Грінченка пропонує педагогічним колективам і вчителям методичний супровід щодо подолання освітніх втрат (діагностування, оцінювання, оптимізація навчальних програм, коригування календарно-тематичних планів, обрання форм роботи, методичний інструментарій тощо).

Заклади дошкільної освіти та позашкільної освіти столиці під час канікул продовжать роботу у форматі, в якому працюють і зараз.

 

Теги: #київ #канікули #школи

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