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14:30 22.12.2023

Ігнат про збиті російські Су-34: Це один із новітніх літаків

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Ігнат про збиті російські Су-34: Це один із новітніх літаків

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, коментуючи збиті українськими силами три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34, наголосив, що це сучасні й дорогі літаки.

"Є десятки цих літаків. Вони, на жаль, продовжують їх виготовляти. Це один із новітніх літаків, поряд із Су-35, це вже винищувач-бомбардувальник, може завдавати ударів по повітрю, по землі, багатоцільовий літак. Екіпаж становлять два пілоти. Саме такими літаками окупанти завдають ударів керованими авіабомбами, керованими авіаракетами. Це досить дорогий літак, сучасний", - сказав Ігнат в ефірі телемарафону.

На думку спікера, щонайменше 50 млн доларів може коштувати літак.

"Такого давно не було. Су-34 давно не потрапляв у нашу позитивну статистику", - зазначив він.

Раніше командувач ПС ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що Повітряні сили Збройних сил України в п'ятницю опівдні збили три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Теги: #су_34 #пс_зсу #ігнат

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