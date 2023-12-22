Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою з альтернативою застави у 25 млн грн ексглаву Держспецзв'язку

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила в силі запобіжний захід для підозрюваного в заволодінні держкоштами колишнього глави Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку) - тримання під вартою з альтернативою внесення 25 млн грн застави.

"22 грудня 2023 року Апеляційна палата ВАКС відмовила в задоволенні апеляційної скарги сторони захисту та залишила без змін ухвалу ВАКС від 23.11.2023 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 25 млн грн застави колишньому голові Держспецзв’язку, який спільно з іншими особами підозрюється у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн під час закупівлі Державною службою засобів інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних", - ідеться в повідомленні САП.

Водночас, як наголошують у САП, за підозрюваного вже внесено заставу й на нього покладено процесуальні зобов'язання.

Як повідомлялося, вранці 20 листопада Кабінет Міністрів звільнив Юрія Щиголя з посади голови Держспецзв'язку. Потім САП і НАБУ повідомили про підозру в заволодінні державними коштами в сумі понад 62 млн грн йому, його заступнику та іншим посадовцям унаслідок реалізації корупційної схеми з закупівлі програмного забезпечення для Держспецзв'язку у 2021-2022 роках. Загалом, як стверджують правоохоронці, у скоєнні злочинів підозрюють членів організованої групи у складі шести осіб.