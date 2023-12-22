Зеленський у День енергетика: Зберегти нашу енергетику в умовах такого протистояння - це справжній подвиг

З нагоди Дня енергетика президент України Володимир Зеленський зустрівся з працівниками енергетичної галузі та вручив державні нагороди, повідомляє пресслужба глави держави.

"Радий привітати всіх вас особисто з вашим днем, Днем енергетика, і подякувати вам за роботу, таку важливу для всіх нас, для кожного в нашій державі. І навіть у державах – сусідках України, яких ми періодично підтримуємо нашою енергією", - наводить пресслужба слова президента України.

"Вже минає перший місяць зими, і наші міста й села, наші виробництва, які так важливі, зараз забезпечені енергією. Попри всі спроби Росії знищити нашу енергетичну систему, її стійкість збережено", - сказав Зеленський.

За словами президента, цьогоріч дуже багато зроблено для захисту критичних енергетичних об'єктів України. У всій країні та навіть у найскладніших районах - поблизу лінії фронту та кордону з Росією - завжди працюють ремонтні бригади енергетиків. "Я вдячний кожному колективу, кожній компанії, кожному працівнику й кожній працівниці нашої енергетичної галузі… І це справді подвиг – зберегти нашу енергетику в таких умовах, у такому протистоянні", - зазначив Зеленський.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять енергетиків, які загинули під час виконання службових обов'язків.

Як повідомила пресслужба, Зеленський вручив працівникам енергетичної галузі державні нагороди: ордени "За заслуги" ІІІ ступеня, "За мужність" ІІІ ступеня та княгині Ольги ІІІ ступеня. Глава держави також передав ордени "За мужність" III ступеня рідним енергетиків, нагороджених посмертно.