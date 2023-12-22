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12:03 22.12.2023

Погода в Україні в суботу буде помірно прохолодною, переважно з мокрим снігом

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Погода в Україні в суботу буде помірно прохолодною, переважно з мокрим снігом

У суботу, 23 грудня, практично на всій території України встановиться волога, помірно прохолодна погода з невеликими опадами - мокрим снігом або дощем, повідомляє Укргідрометцентр.

Як повідомляється, на сході та південному сході країни 23 грудня прогнозується дощ і мокрий сніг; температура вночі та вдень 1-6° тепла.

На решті території місцями невеликий мокрий сніг, уночі в Карпатах помірний сніг; на дорогах подекуди ожеледиця; температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, у західних областях пориви 15-20 м/с.

У Києві в суботу очікується невеликий мокрий сніг; на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 23 грудня найвища температура вдень була 10,2° у 2015 р., найнижча вночі - 21,0° у 1902 р.

У неділю, 24 грудня, вночі синоптики прогнозують місцями невеликий сніг, у південній частині, вдень і в західних, східних і північно-східних областях помірний сніг, на решті території без опадів; на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, вночі в південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Прикарпатті та крайньому півдні країни до 12°. У Карпатах сніг, температура вночі 6-11° морозу, вдень 1-6° морозу.

У Києві в ніч на неділю місцями невеликий сніг, удень без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° морозу; вдень близько 0°.

Теги: #погода #прогноз_погоди

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