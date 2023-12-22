Події

11:15 22.12.2023

Міністри оборони України та США обговорили пріоритети допомоги у сфері безпеки

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Міністри оборони України та США обговорили пріоритети допомоги у сфері безпеки

Міністр оборони України Рустем Умєров і міністр оборони Ллойд Дж. Остін III обговорили у щотижневій телефонній розмові ситуацію в Україні та пріоритети допомоги у сфері безпеки.

"Провів продуктивну щотижневу розмову з держсекретарем Ллойдом Остіном. Обговорили останні події у сфері безпеки, а також оновлення структури майбутніх Сил оборони України та структури capability coalitions у рамках Контактної групи з оборони України", - написав Умєров у Х (Twitter).

У повідомленні на сайті Пентагону повідомляється, що міністр оборони Остін обговорив з Умєровим останні новини щодо ситуації в Україні та пріоритети безпекової допомоги. Держсекретар Остін також надав оновлену інформацію про перебіг роботи capability coalitions, створених у рамках Контактної групи з оборони України, та планування майбутніх зустрічей групи.

"Два лідери пообіцяли підтримувати тісний контакт", - зазначено в повідомленні.

Теги: #розмова #остін #умєров

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