Міністри оборони України та США обговорили пріоритети допомоги у сфері безпеки

Міністр оборони України Рустем Умєров і міністр оборони Ллойд Дж. Остін III обговорили у щотижневій телефонній розмові ситуацію в Україні та пріоритети допомоги у сфері безпеки.

"Провів продуктивну щотижневу розмову з держсекретарем Ллойдом Остіном. Обговорили останні події у сфері безпеки, а також оновлення структури майбутніх Сил оборони України та структури capability coalitions у рамках Контактної групи з оборони України", - написав Умєров у Х (Twitter).

У повідомленні на сайті Пентагону повідомляється, що міністр оборони Остін обговорив з Умєровим останні новини щодо ситуації в Україні та пріоритети безпекової допомоги. Держсекретар Остін також надав оновлену інформацію про перебіг роботи capability coalitions, створених у рамках Контактної групи з оборони України, та планування майбутніх зустрічей групи.

"Два лідери пообіцяли підтримувати тісний контакт", - зазначено в повідомленні.