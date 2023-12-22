Події

10:39 22.12.2023

Новопризначений глава МЗС Польщі прибув в Україну

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До Києва приїхав новопризначений міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Перший візит за кордон. Уже тут", - написав він у Х (твіттері), розмістивши знімок.

Як повідомляє польське радіо RMF FM, одним із найважливіших моментів візиту Сікорського стане виступ перед українськими депутатами. Візит також передбачає зустрічі віч-на-віч із найбільш важливими політиками із сусідніх країн.

Однак подробиці тримають у секреті з міркувань безпеки. Тож наразі невідомо, чи зустрінеться Сікорський із президентом України Володимиром Зеленським.

Теги: #київ #сікорський

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