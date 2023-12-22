Події

08:49 22.12.2023

Росіяни випустили 569 снарядів по Херсонській області, є загиблий і поранені

1 хв читати
Росіяни випустили 569 снарядів по Херсонській області, є загиблий і поранені

Російські окупаційні війська випустили 569 снарядів по Херсонській області, є загиблий і двоє поранених, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 117 обстрілів, випустивши 569 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА, із них - 3 "Shahed. 1 людина загинула, ще 2 - дістали поранення", - сказано в його телеграм-каналі.

По Херсону ворог випустив 65 снарядів. Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:03 21.12.2023
Курахівську ТЕС майже щодня обстрілюють російські загарбники - топменеджер ДТЕК

Курахівську ТЕС майже щодня обстрілюють російські загарбники - топменеджер ДТЕК

18:58 21.12.2023
Росіяни близько півтора десятка разів обстріляли Нікопольщину, є жертви та руйнування - ОВА

Росіяни близько півтора десятка разів обстріляли Нікопольщину, є жертви та руйнування - ОВА

08:58 21.12.2023
Армія РФ за добу завдала понад 130 ударів по Запорізькій області, пошкоджено житлові будинки

Армія РФ за добу завдала понад 130 ударів по Запорізькій області, пошкоджено житлові будинки

08:42 21.12.2023
Окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів на Харківщині, є руйнування

Окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів на Харківщині, є руйнування

07:55 21.12.2023
У Херсонській області через обстріли РФ за добу четверо людей дістали поранення

У Херсонській області через обстріли РФ за добу четверо людей дістали поранення

22:29 20.12.2023
Війська РФ за день обстріляли шість громад Сумської області

Війська РФ за день обстріляли шість громад Сумської області

10:37 20.12.2023
Окупанти обстріляли житлові та промислові квартали на Донеччині

Окупанти обстріляли житлові та промислові квартали на Донеччині

09:37 20.12.2023
Окупанти обстріляли Херсонську громаду 27 разів за добу, поранено 11 мирних жителів

Окупанти обстріляли Херсонську громаду 27 разів за добу, поранено 11 мирних жителів

08:53 20.12.2023
Окупанти вночі та вранці знову обстріляли Сумську область, зафіксовано 26 вибухів

Окупанти вночі та вранці знову обстріляли Сумську область, зафіксовано 26 вибухів

08:46 20.12.2023
Нічні ворожі удари було завдано по Харкову, Одрадному та Курилівці - Синєгубов

Нічні ворожі удари було завдано по Харкову, Одрадному та Курилівці - Синєгубов

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Знищено 24 із 28 ворожих "шахедів"

РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю, постраждала цивільна інфраструктура, інформація про постраждалих не надходила - голова обладміністрації

Зеленський заслухав доповідь ГУР: Є сигнали щодо уповільнення роботи російської "оборонки"

Зеленський закликав перед Різдвом приділити максимальну увагу захисту фронтових і прифронтових регіонів

Зеленський провів нараду з урядом з питань продовження фінансової підтримки з боку ЄС на майбутні чотири роки

ОСТАННЄ

Найбільшу кількість атак за добу ЗС України відбили на куп'янському, мар'їнському та авдіївському напрямках

Знищено 24 із 28 ворожих "шахедів"

Росіяни за добу здійснили один ракетний і 61 авіаудар, а також 71 обстріл із РСЗВ

Кількість втрат окупантів за добу знову перевищила тисячу

У Київській області ворожим снарядом пошкоджено три приватні будинки

Рух вантажівок трасою Київ-Чоп знову дозволено

ХАМАС виключив можливість звільнення заручників поки Ізраїль не припинить операцію в Газі

Ворог тричі за шість днів атакував Київ "шахедами"

На ЗАЕС встановлюють нові дизельні котли

Україна може втратити можливість протистояти Росії в разі припинення допомоги Заходу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА