Росіяни випустили 569 снарядів по Херсонській області, є загиблий і поранені

Російські окупаційні війська випустили 569 снарядів по Херсонській області, є загиблий і двоє поранених, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 117 обстрілів, випустивши 569 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА, із них - 3 "Shahed. 1 людина загинула, ще 2 - дістали поранення", - сказано в його телеграм-каналі.

По Херсону ворог випустив 65 снарядів. Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області.