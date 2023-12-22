Найбільшу кількість атак за добу ЗС України відбили на куп'янському, мар'їнському та авдіївському напрямках

Сили оборони України найбільшу кількість атак за добу відбили на куп'янському, мар'їнському та авдіївському напрямках, повідомляє Генеральний штаб.

"За минулу добу відбулося 95 бойових зіткнень", - ідеться в повідомленні.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку українські захисники відбили 19 атак ворога біля Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На лиманському напрямку ЗС України відбили 4 атаки ворога поблизу Тернів Донецької області.

На бахмутському напрямку ЗС України відбили 7 атак противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. ЗСУ тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони відбили 22 атаки противника на схід від Новокалинового, Новобахмутівки та Авдіївки, а також 13 атак неподалік Первомайського Донецької області.

На мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати загарбників у Мар'їнки та Новомихайлівки на Донеччині, де нашими захисниками було відбито 15 атак.

На шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На запорізькому напрямку Сили оборони відбили 7 атак противника на захід від Вербового та на південь від Роботиного Запорізької області.

Водночас, на мелітопольському напрямку ЗС України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують розширювати плацдарм. Попри невдачі ворог не відмовився від наміру вибити українські підрозділи із займаних позицій та здійснив 12 безуспішних штурмових дій. Отримав відсіч і з втратами відступив, а захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.